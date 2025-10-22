В Уфе будут судить бывшего адвоката за попытку мошенничества

Следственный отдел по Кировскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката. Он обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили пресс-службы СКР по Башкирии и прокуратуры республики.

По мнению следствия, в июле этого года к адвокату за помощью обратилась уфимка, чья беременная дочь была осуждена за попытку сбыта наркотиков. Суд постановил, что отбывать наказание осужденная будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет, но она прервала беременность. После этого дочь уфимки поместили в следственный изолятор. Адвокат убедил мать, что нужно оставить дочь в изоляторе, а не отправлять в колонию, но для этого якобы требовалось 500 тыс. руб. для взятки. На самом деле адвокат планировал похитить эти деньги, полагают в СКР.

Понимая незаконность предложения, мать обратилась в полицию. Адвоката задержали при передаче денег.

Олег Вахитов