Bloomberg: складной iPad выпустят не раньше 2029 года из-за технических проблем

Проект Apple по созданию iPad со складным экраном столкнулся с техническими трудностями, что может привести к переносу запланированной на 2028 год презентации планшета. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, компания хотела выпустить устройство в 2028-м. Но из-за технических характеристик прототипа — его веса и особой технологии дисплея — возникли «инженерные проблемы». Сообщается, что над разработкой 18-дюймового дисплея Apple сотрудничает с Samsung Display Co.

Выход складного планшета от Apple, вероятно, будет перенесен на 2029 год или даже более поздний срок. Источники Bloomberg сообщили, что его цена, по текущей оценке, составит около $3 тыс.