КПРФ проиграла избиркому Оренбуржья все суды по итогам выборов

Суды в Оренбуржье отказали региональному отделению КПРФ в удовлетворении исковых требований к облизбиркому. Представители партии пытались оспорить итоги выборов, но безуспешно. Об этом сообщает избирательная комиссия Оренбургской области.

Облизбирком отметил низкий уровень работы партии при выдвижении и регистрации кандидатов. На 4063 мандата КПРФ выдвинула лишь 435 кандидатов, из которых 68 утратили статус из-за отказа от участия.

В избирательной комиссии отметили, что другие партии выдвинули более пяти тыс. кандидатов, что сделало успех КПРФ на выборах маловероятным. При этом 39 кандидатов от партии провели избирательную кампанию в соответствии с законом, и по итогам голосования в регионе они были избраны муниципальными депутатами.

Кроме того, в облизбиркоме Оренбуржья отметили, что во время выборов некоторые кандидаты от партии КПРФ вели себя провокационно и незаконно. В частности, на выборах в Орский городской совет они вмешивались в работу и преследовали членов комиссий. Председатель Избирательной комиссии Евгения Ивлева назвала это «актом терроризма» и подчеркнула, что все действия территориальных избирательных комиссий соответствовали закону.

Выборы на региональном и муниципальном уровне прошли Оренбуржье с 12 по 14 сентября. Жители голосовали за губернатора и муниципальных депутатов.

В результате 450 избирательных кампаний были замещены 4063 мандата. Губернатором Оренбургской области был избран Евгений Солнцев.

Георгий Портнов