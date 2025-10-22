На Ставрополье экспорт продукции перерабатывающей промышленности растет за счет регпроектов

По данным Министерства экономического развития Ставропольского края, за 9 месяцев 2025 года в регионе экспорт продукции перерабатывающей отрасли составил $343 млн США. Это на 1,7 % больше, чем годом ранее.

Достижение стало возможным благодаря внедрению новых региональных проектов и стратегическому подходу краевой власти к вопросам международного сотрудничества.

По словам министра экономического развития Ставрополья Антона Доронина, регион активно сотрудничает с ключевыми странами-партнерами. Так, одним из них является Грузия, на долю которой приходится 11% всего экспорта края. В 2025 году объем поставок в эту страну составил $38 млн, что на 26% больше, чем за январь-август 2024 года. Среди популярных экспортных товаров — зерно, мука, подсолнечное масло, кондитерские изделия и макароны.

«Устойчивый рост экспорта в Грузию — результат выстроенных деловых отношений со стратегическим партнером и активной работы в рамках национального проекта “Международная кооперация и экспорт”», — подчеркнул Антон Доронин.

Однако Грузия — не единственный зарубежный рынок, интересующийся товарами ставропольского производства. В общей сложности, продукция края поставляется в 60 стран, включая Саудовскую Аравию, Китай, Азербайджан и Белоруссию.

Например, экспорт напитков в Китай за восемь месяцев 2025 года вырос в восемь раз и достиг $100 тыс., сообщили в краевом минэкономразвития. По его данным, КНР стала одним из ключевых направлений поставок: на ее долю приходится 16% всего аграрного экспорта Ставрополья. Китай стабильно удерживает место в тройке крупнейших внешнеэкономических партнеров региона. Туда, кроме напитков, ставропольские производители отправляют мясо птицы, кондитерские изделия и другую продукцию.

Ключевую роль в росте экспорта играют региональные проекты, направленные на поддержку и развитие экспорта. В частности, активно реализуется проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края». Он включает создание маркетинговых стратегий, участие в международных выставках и ярмарках, организацию бизнес-миссий.

Другой важный краевой проект — «Обеспечение и системное развитие инфраструктуры поддержки экспорта продукции АПК в регионе». Он включает модернизацию логистических цепочек, создание экспортных кластеров и развитие транспортной инфраструктуры. Инфраструктура — это основа для успешного экспорта, подчеркнули в минэкономразвития Ставрополья. Власти региона работают над тем, чтобы производители могли быстро и эффективно доставлять свою продукцию на зарубежные рынки.

Успех ставропольских производителей на международной арене также связан с высоким качеством продукции. Местные фермеры и аграрии активно внедряют современные технологии и инновации. Это позволяет им не только увеличивать производственные объемы, но и повышать качество экспортных товаров. Они проходит сертификацию по международным стандартам качества.

Кроме того, ставропольские производители активно работают над расширением ассортимента продукции, которую они отправляют за границу. В частности, в 2025 году к таким новинкам относятся органические продукты и специализированные корма для животных.

Особым спросом на мировых рынках пользуется ставропольская шерсть. По мнению губернатора края Владимира Владимирова, Ставрополье по праву славится качеством шерсти в России и за ее пределами. В частности, ставропольское «руно» ценят в Китае, Индии, Белоруссии и других странах. В 2025 году край удвоил экспорт шерсти — до 660 т. «Такой рост заинтересованности в нашей продукции позволяет овцеводческим предприятиям больше зарабатывать, направлять на развитие производства и поддержку коллективов. И больше вкладывать в развитие края через налоги», — подытожил глава региона.

Таким образом, в этом году Ставропольский край демонстрирует уверенный рост экспортных поставок продукции. Региональные проекты играют в этом ключевую роль, поскольку способствуют созданию благоприятных условий для развития международного сотрудничества и повышению конкурентоспособности локальных производителей.