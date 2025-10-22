Под Астраханью муниципалитету вернули незаконно арендуемые земельные участки

В Астраханской области по требованию прокуратуры во владение муниципалитета вернули незаконно арендуемые земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как показала проверка, в 2018 году бывший директор МКУ «Муниципальное имущество Наримановского района» организовал незаконный раздел земельного участка площадью 7 тыс. кв. м и изменение вида его разрешенного использования. Это привело к тому, что вновь образованные участки предоставили в аренду без аукциона. 20 декабря 2023 года Наримановский районный суд вынес приговор в отношении экс-директора МКУ по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Суд удовлетворил иски прокуратуры к арендаторам об истребовании незаконно выбывших земельных участков в селе Солянка Наримановского района. В настоящее время права аренды на землю в Едином государственном реестре недвижимости прекращены, муниципалитету возвращены три участка площадью 1,2 тыс. кв. м.

Павел Фролов