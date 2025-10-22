Авиабилеты готовятся к взлету

Авиабилеты могут подорожать из-за увеличения расходов на обслуживание аэропортов. Компании сталкиваются с кратным ростом дополнительных издержек. Особенно после модернизации некоторых авиагаваней, заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, ситуация стала еще хуже после повышения банковских ставок. В отдельных случаях аэропортовый сбор может занимать до 30% от стоимости билета. Однако полностью переложить эти издержки на пассажиров невозможно, считает Александровский. Поэтому, несмотря на рост расходов «опережающими темпами», средний тариф «Аэрофлота» вырос на 6%, отметил топ-менеджер.

Но это еще не предел роста, говорит эксперт в области авиации Михаил Вахнеев: «Любой аэропорт за обслуживание той или иной авиакомпании берет плату — это стоянки самолетов, подача автобуса, телетрап, заправка. Авиакомпании хоть и летают по воздуху, но деньги из воздуха делать не умеют. Основной источник дохода у авиакомпании, мы сейчас не берем какие-то государственные вливания денег, это пассажиры, стоимость билета.

Когда повышаются расходы, то автоматически повышается стоимость билета, потому что коммерческие авиационные перевозки — это низкомаржинальный бизнес. Если чистая годовая прибыль составляет 3-5%, то это уже очень успешная авиакомпания. Если 7% — вы мегауспешный перевозчик. Любые расходы авиакомпаний, тарифы, отчисления, сборы, в том числе аэропортов, все это всегда переложится на пассажиров.

Есть ли какой-то выход из этой ситуации? Цена билета состоит из стоимости перевозки плюс всякие тарифы. Из-за того, что аэропорты увеличивают все эти сборы, согласен с "Аэрофлотом", прибавка может достигнуть и 30% от стоимости билета».

В сентябре стало известно о планах правительства модернизировать 129 аэродромов до 2030 года. Минтранс оценивал объем необходимого финансирования в 522 млрд руб. Еще около 50-ти небольших региональных авиагаваней ожидает капитальный ремонт. Финансироваться он будет за счет повышенных сборов с авиаперевозчиков. Они включают его в стоимость авиабилета. Тарифная нагрузка на одного пассажира, по оценке властей, в среднем составит 150 руб.

Рост тарифов в отрасли — это признак саморегуляции рынка, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов: «Вечный вопрос, откуда взять еще средства? Либо использовать деньги из бюджета, либо искать какую-то третью сторону, на которую можно переложить часть расходов. Но такая возможность есть редко, далеко не во всех случаях.

И, соответственно, кто должен оплачивать нарастающие расходы? Понятно, что если это пассажир, то цена растет, люди начинают меньше летать, и тогда все вместе несут убытки. Поэтому этот вопрос достаточно сложный. Он, конечно, имеет рыночную природу в тех пределах, в которых мы понимаем, что аэропорты являются элементом монополий, не везде, но тем не менее. Да, это вопрос, который нужно решать, обсуждать, находить какие-то взаимоприемлемые решения. Иногда возникают какие-то острые моменты, которые удается сглаживать при участии заинтересованных сторон, регуляторов, выхода на какие-то компромиссные решения».

Повышенный инфраструктурный сбор с авиакомпаний власти узаконили в сентябре. Средства должны идти на реконструкцию и ремонт аэропортов. При этом взиматься он может только в определенных авиагаванях.

Год назад президент России Владимир Путин поручал Федеральному собранию за шесть лет модернизировать не менее 75-ти аэропортов страны. Однако в Минтрансе тогда отмечали, что бюджетных средств для этого недостаточно.

