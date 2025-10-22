В Башкирии погиб пассажир перевернувшегося автомобиля

В ночь с 21-го на 22 октября в Октябрьском Lada Granta съехала в кювет и перевернулась. 30-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Инцидент произошел на Кооперативной улице. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Медицинское освидетельствование в его отношении показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Водитель доставлен в отдел полиции, решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.

Идэль Гумеров