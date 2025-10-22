ЧМК и НОВАТЭК заключат мировое соглашение по долгам на 1,8 млрд рублей

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») намерены заключить мировые соглашения по двум спорам о задолженности за газ на общую сумму 1,8 млрд руб. Соответствующие ходатайства направили стороны в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 21 октября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

22 октября в судебных заседаниях по обоим делам был объявлен перерыв до 29 октября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле «НОВАТЭК-Челябинск» направил два иска к ЧМК о взыскании задолженности за газ в размере 932,1 млн и 869 млн руб. соответственно. 15 и 17 июля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования поставщика в полном объеме. ЧМК обжаловал оба решения в апелляционной инстанции. Дела рассматриваются в закрытом режиме.

В сентябре арбитражный суд региона удовлетворил еще один иск НОВАТЭК к Челябинскому металлургическому комбинату. Изначально сумма требований составляла 908 млн руб., а затем увеличилась до 3 млрд руб. Это решение ЧМК также оспаривает.