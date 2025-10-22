За месяц в Татарстане выдано 1,6 тысячи льготных ипотек на 9,2 млрд

В сентябре 2025 года в Татарстане банки выдали 1,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму почти 9,2 млрд руб., следует из данных, опубликованных Объединенным кредитным бюро.

В республике на льготную ипотеку пришлось 54% от общего количества и 73% от объема всех кредитов на покупку жилья. В годовом сравнении количество кредитов выросло на 14%, а объем — на 15%. Средний размер льготного кредита составил 5,80 млн руб., средний срок — 26 лет 10 месяцев.

В топ-5 регионов по объемам льготной ипотеки вошли Москва (3,71 тыс. кредитов на 31,76 млрд руб.), Московская область (2,84 тыс. на 21,84 млрд руб.), Санкт-Петербург (2,23 тыс. на 16,26 млрд руб.), Краснодарский край (1,98 тыс. на 10,84 млрд руб.), замыкает пятерку Татарстан.

В Чувашии за сентябрь было выдано 433 льготных кредита на 2,20 млрд руб., средний чек составил 5,08 млн руб., средний срок ипотеки — 26 лет 11 месяцев.

В целом по России в сентябре выдали 45,23 тыс. ипотечных кредитов. На долю льготной ипотеки пришлось 54% от общего количества и 73% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

