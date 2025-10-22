Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Золото в цене

Драгоценный металл обновляет исторические ценовые максимумы

Часы-ожерелье Bvlgari Serpenti

Часы-ожерелье Bvlgari Serpenti

Фото: Bvlgari

Часы-ожерелье Bvlgari Serpenti

Фото: Bvlgari

Уже несколько месяцев золото активно растет в цене. Этому способствует повышенный спрос на драгоценный металл со стороны международных банков, инвесторов, желающих диверсифицировать и обезопасить свои вложения, и даже со стороны ювелиров. В текущем году практически каждую неделю драгоценный металл демонстрирует рекордный рост стоимости за унцию. В январе тройская унция стоила $2,6 тыс., в марте — $3 тыс., а в начале октября стоимость преодолела отметку в $4 тыс. и продолжила свой стремительный рост. С начала года цена на желтый металл увеличилась на 58%, так что психологический порог в $5 тыс. за тройскую унцию не за горами (Bank of America ставит эту планку уже на 2026 год). При этом золотые часы на золотом браслете — один из ярких трендов нынешнего сезона.

Предыдущая фотография
Часы 1908, Rolex, золото rolezor

Часы 1908, Rolex, золото rolezor

Часы Cubitus, Patek Philippe, розовое золото

Часы Cubitus, Patek Philippe, розовое золото

Часы Reverso Tribute Monoface Small Seconds, Jaeger-LeCoultre, розовое золото

Часы Reverso Tribute Monoface Small Seconds, Jaeger-LeCoultre, розовое золото

Часы Sixtie, Piaget, розовое золото

Часы Sixtie, Piaget, розовое золото

Часы Cut Le temps suspendu, Hermes, розовое золото

Часы Cut Le temps suspendu, Hermes, розовое золото

Часы Odysseus, A.Lange &amp; Sohne, «медовое» золото

Часы Odysseus, A.Lange & Sohne, «медовое» золото

Часы Premiere Gallon, Chanel, желтое золото

Часы Premiere Gallon, Chanel, желтое золото

Следующая фотография
1 / 7

Часы 1908, Rolex, золото rolezor

Часы Cubitus, Patek Philippe, розовое золото

Часы Reverso Tribute Monoface Small Seconds, Jaeger-LeCoultre, розовое золото

Часы Sixtie, Piaget, розовое золото

Часы Cut Le temps suspendu, Hermes, розовое золото

Часы Odysseus, A.Lange & Sohne, «медовое» золото

Часы Premiere Gallon, Chanel, желтое золото

Напомним, что по законам Российской Федерации цена на золото номинируется в долларах США, а ювелиры, работающие с драгметаллом, приобретают его в банке, оплачивая рублями по курсу ЦБ. По мнению игроков рынка, в связи с подорожанием базового сырья себестоимость украшений выросла минимум на 10–20%. Серебро на этом фоне тоже не отстает. В середине октября стоимость унции серебра впервые в истории превысила $50 против $30,63 в конце ноября 2024 года.

Предыдущая фотография
Кольцо «Матрешки», Liza Borzaya

Кольцо «Матрешки», Liza Borzaya

Серьги Coffee Dew, Mousson Atelier

Серьги Coffee Dew, Mousson Atelier

Браслет Happy Diamonds Icons, Chopard

Браслет Happy Diamonds Icons, Chopard

Подвеска Giardini Segreti, Pasquale Bruni

Подвеска Giardini Segreti, Pasquale Bruni

Браслет Crescendo, FerriFirenze

Браслет Crescendo, FerriFirenze

Кольцо Flame, Fernando Jorge

Кольцо Flame, Fernando Jorge

Браслет Chains, Peruffo Jewelry

Браслет Chains, Peruffo Jewelry

Браслет, Temple St.Claire

Браслет, Temple St.Claire

Кулон Little princess, Alex Woo

Кулон Little princess, Alex Woo

Следующая фотография
1 / 9

Кольцо «Матрешки», Liza Borzaya

Серьги Coffee Dew, Mousson Atelier

Браслет Happy Diamonds Icons, Chopard

Подвеска Giardini Segreti, Pasquale Bruni

Браслет Crescendo, FerriFirenze

Кольцо Flame, Fernando Jorge

Браслет Chains, Peruffo Jewelry

Браслет, Temple St.Claire

Кулон Little princess, Alex Woo

Нина Спиридонова

Новости компаний Все