Золото в цене

Часы-ожерелье Bvlgari Serpenti

Часы-ожерелье Bvlgari Serpenti

Фото: Bvlgari

Уже несколько месяцев золото активно растет в цене. Этому способствует повышенный спрос на драгоценный металл со стороны международных банков, инвесторов, желающих диверсифицировать и обезопасить свои вложения, и даже со стороны ювелиров. В текущем году практически каждую неделю драгоценный металл демонстрирует рекордный рост стоимости за унцию. В январе тройская унция стоила $2,6 тыс., в марте — $3 тыс., а в начале октября стоимость преодолела отметку в $4 тыс. и продолжила свой стремительный рост. С начала года цена на желтый металл увеличилась на 58%, так что психологический порог в $5 тыс. за тройскую унцию не за горами (Bank of America ставит эту планку уже на 2026 год). При этом золотые часы на золотом браслете — один из ярких трендов нынешнего сезона.

Часы 1908, Rolex, золото rolezor Часы Cubitus, Patek Philippe, розовое золото Часы Reverso Tribute Monoface Small Seconds, Jaeger-LeCoultre, розовое золото Часы Sixtie, Piaget, розовое золото Часы Cut Le temps suspendu, Hermes, розовое золото Часы Odysseus, A.Lange & Sohne, «медовое» золото Часы Premiere Gallon, Chanel, желтое золото

Напомним, что по законам Российской Федерации цена на золото номинируется в долларах США, а ювелиры, работающие с драгметаллом, приобретают его в банке, оплачивая рублями по курсу ЦБ. По мнению игроков рынка, в связи с подорожанием базового сырья себестоимость украшений выросла минимум на 10–20%. Серебро на этом фоне тоже не отстает. В середине октября стоимость унции серебра впервые в истории превысила $50 против $30,63 в конце ноября 2024 года.

Кольцо «Матрешки», Liza Borzaya Серьги Coffee Dew, Mousson Atelier Браслет Happy Diamonds Icons, Chopard Подвеска Giardini Segreti, Pasquale Bruni Браслет Crescendo, FerriFirenze Кольцо Flame, Fernando Jorge Браслет Chains, Peruffo Jewelry Браслет, Temple St.Claire Кулон Little princess, Alex Woo

Нина Спиридонова