Золото в цене
Драгоценный металл обновляет исторические ценовые максимумы
Часы-ожерелье Bvlgari Serpenti
Фото: Bvlgari
Уже несколько месяцев золото активно растет в цене. Этому способствует повышенный спрос на драгоценный металл со стороны международных банков, инвесторов, желающих диверсифицировать и обезопасить свои вложения, и даже со стороны ювелиров. В текущем году практически каждую неделю драгоценный металл демонстрирует рекордный рост стоимости за унцию. В январе тройская унция стоила $2,6 тыс., в марте — $3 тыс., а в начале октября стоимость преодолела отметку в $4 тыс. и продолжила свой стремительный рост. С начала года цена на желтый металл увеличилась на 58%, так что психологический порог в $5 тыс. за тройскую унцию не за горами (Bank of America ставит эту планку уже на 2026 год). При этом золотые часы на золотом браслете — один из ярких трендов нынешнего сезона.
Напомним, что по законам Российской Федерации цена на золото номинируется в долларах США, а ювелиры, работающие с драгметаллом, приобретают его в банке, оплачивая рублями по курсу ЦБ. По мнению игроков рынка, в связи с подорожанием базового сырья себестоимость украшений выросла минимум на 10–20%. Серебро на этом фоне тоже не отстает. В середине октября стоимость унции серебра впервые в истории превысила $50 против $30,63 в конце ноября 2024 года.