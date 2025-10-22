Саратовские семьи начнут получать деньги за рождение двойни и тройни с 2026 года

Депутаты Саратовской областной думы поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина о единовременных выплатах семьям региона при рождении двойни или тройни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Бусаргин анонсировал эту меру поддержки на прямой линии. Она вступит в силу 1 января 2026 года. Саратовским семьям будут выплачивать по 50 тыс. руб. за рождение двойни и по 100 тыс. руб. за рождение тройни.

Как уточнил губернатор, возраст и доход родителей значения не имеют. Роман Бусаргин поручил профильным ведомствам сформировать до начала следующего года алгоритм получения выплаты.

Павел Фролов