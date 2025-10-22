Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сенатор Журавлев переизбран на пост зампреда Совета федерации

Члены Совета федерации единогласно переизбрали сенатора от Костромской области Николая Журавлева на пост заместителя председателя верхней палаты парламента.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Кандидатуру господина Журавлева внесла председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Этот вопрос предварительно обсуждался на Совете палаты. Глава Совфеда заверила коллег в добросовестности и компетенции сенатора.

Перед голосованием госпожа Матвиенко спросила, есть ли у членов палаты альтернативные кандидатуры. «Либо кто-то хочет самовыдвижение сделать?»,— уточнила председатель, однако желающих не нашлось.

15 октября сенаторские полномочия Николая Журавлева были переутверждены постановлением губернатора Костромской области Сергея Ситникова, переизбравшегося в сентябре на третий срок.

Степан Мельчаков

Новости компаний Все