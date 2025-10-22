Два человека погибли, девять пострадали в ДТП с автобусом в Югре
Два пассажира автобуса Yutong погибли в ДТП на 867 км трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Авария произошла сегодня в 7:40 в Ханты-Мансийском районе.
Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Согласно предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет — автобус опрокинулся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства инцидента. Прокуратура ХМАО организовала проверку.
По данным правительства Югры, в аварии пострадали девять человек, их доставили в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. На место выезжали девять бригад скорой помощи. Всего в автобусе находилось 16 человек, детей и подростков среди пострадавших и погибших нет.
Ситуация с оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших находится на личном контроле губернатора Югры Руслана Кухарука.