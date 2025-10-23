Лифты будущего: как новосибирская компания SKY LIFT меняет представление о вертикальном транспорте

Предварительный вызов, фейс-контроль, сенсорные панели, аудио- и видеоконтент по запросу, стремительный подъем без ощущения точки старта – еще недавно это казалось эпизодом голливудской фантастики. Однако в сфере лифтового сервиса будущее уже наступило. Внедрение высокотехнологичных лифтов – это вопрос ответственного выбора для горожан, застройщиков, представителей бизнеса и руководителей социальных организаций. Эти технологичные машины воплощают мечты футуристов: высокая скорость, комфорт и индивидуализация стали новыми стандартами индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ГК SKY Group Фото: Предоставлено пресс-службой ГК SKY Group

Новосибирская компания SKY LIFT (входит в Группу компаний SKY Group) уже много лет является трендсеттером в вопросе установки лифтов нового поколения в масштабе всей России. Компания реализовала более 3000 успешных проектов. Продукция SKY LIFT сертифицирована Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) и поставляется на международные рынки.

Как новые лифты продлевают жизнь

«Достаточно задуматься о том, сколько времени мы проводим в лифте, – рассказывает президент ГК SKY Group Владимир Литвинов. – Мы сделали простой расчет на примере стандартной высотки в Новосибирске. Подъем на последний этаж и спуск занимают около двух минут. При использовании лифта дважды в день, семь дней в неделю, житель 17-го этажа в среднем проводит в лифте 1,5 года! И это без учета времени ожидания».

Лифты, установленные компанией в строящемся ЖК «Салют», развивают скорость 2,5 м/с. Они буквально «взлетают» на верхние этажи, где у квартир лучшие видовые характеристики, всего за 25 секунд. При этом плавность хода и бесшумность делают подъем максимально комфортным.

И это только экономия времени. В систему управления лифтами SKY LIFT встроены 52 функции, некоторые из них активируются и настраиваются по запросу заказчика по мере необходимости. Наноионная очистка воздуха, датчики закрывания дверей по всей вертикали, Wi-Fi, система фейс-контроля, предварительный вызов и голосовое управление – лишь часть этого списка.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК SKY Group

Прикладная экономика и реальная экономия

В основе управления лифтом – программное обеспечение со встроенным искусственным интеллектом, позволяющее интегрировать его в экосистему «умного здания». Энергоэффективность лифтов SKY LIFT сокращает затраты на эксплуатацию до 40%, а облегченные конструкции с повышенной износостойкостью снижают нагрузку на здание. Встроенный рекуператор позволяет лифту вырабатывать дополнительную электроэнергию при движении вниз под собственным весом.

Обслуживание современных лифтов с компактной силовой установкой не требует машинного отделения, что позволяет сэкономить на строительстве до 1,2 млн рублей. Кроме того, скоростные лифты быстрее обслуживают пассажиропоток в многоквартирных домах, что позволяет сократить количество необходимых лифтов. Например, детальные расчеты с одним из новосибирских застройщиков показали, что для нового строящегося дома достаточно не шести, а всего четырех лифтов.

«Добавьте к этому весь спектр возможностей по оформлению кабины – зеркала, шлифованная нержавеющая сталь, натуральный камень, панорамное остекление, авторский дизайн. В нашем портфолио есть кейсы, где в отделке кабины использовалось 146 пород дерева или даже натуральный мех норки. Это, конечно, эксклюзивные варианты, и мы одни из немногих в России, кто берется за такие проекты. В то время как крупнейшие производители лифтов в России и Белоруссии выпускают только типовые решения в рамках серийного производства и предлагают всего 16 функций в системе управления (SKY LIFT предлагает 52 функции только в стандартной комплектации)»,– отмечает Владимир Литвинов.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК SKY Group

Лифты и социальная миссия

Специализированные лифты: опыт для учреждений и объектов инфраструктуры

SKY LIFT обладает значительным опытом в области поставки лифтового оборудования для специализированных учреждений, объектов здравоохранения, образования и инфраструктуры. Компания предлагает лифты, эскалаторы и траволаторы, адаптированные под конкретные нужды заказчика и оснащенные специальным набором функций. География поставок охватывает всю Россию – от Калининграда до Камчатки, от Чукотки до южных регионов. «Для нас нет ничего невозможного в разработке и производстве специализированных лифтов»,– отмечает Владимир Литвинов.

В числе партнеров SKY LIFT – разнопрофильные организации, такие как РЖД, Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ), Астраханский перинатальный центр, Челябинский цинковый завод, аэропорт «Нерюнгри» («Чульман») в Якутии и многие другие.

Школьный лифт: взгляд в будущее

Особое внимание компания уделяет вопросу школьных лифтов. Согласно российским регламентам, они приравниваются к лифтам для маломобильных групп населения. Однако, по мнению SKY LIFT, вопрос гораздо шире и требует комплексного подхода. Компания убеждена в необходимости совместной работы специалистов – инженеров, проектировщиков, педагогов, психологов, медиков и других экспертов. SKY LIFT имеет собственное видение идеального школьного лифта – максимально комфортного и безопасного. Компания приглашает к дискуссии все заинтересованные стороны для выработки оптимального решения.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК SKY Group

Китайское лидерство: технологии и объемы

Китай уверенно лидирует в мировом производстве лифтов. На долю Поднебесной приходится около 70% от общего объема производства, который составляет около 1 миллиона единиц в год. В России этот показатель значительно ниже – всего 6-7 тысяч лифтов в год, при этом емкость рынка в разы больше.

«Китай опережает всех по стандартам, технологиям, качеству и скорости производства. Конкурировать с многолетним опытом Китая в этой отрасли сложно»,– комментирует Владимир Литвинов.

SKY LIFT имеет три производственные площадки в Китае – в Шанхае (Сучжоу), Шэньчжэне и Гуанчжоу, где осуществляется полный цикл производства лифтов, эскалаторов, траволаторов и подъемников для маломобильных групп населения. Компания ежегодно участвует в выставке World Elevator and Escalator Expo в Гуанчжоу, представляя свои разработки, отслеживая мировые тренды и внедряя новые идеи. За 15 лет работы SKY LIFT вошла в топ-50 ведущих мировых производителей лифтов.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК SKY Group

Клиентский сервис и «скорая лифтовая помощь»

«Производственный цикл на наших площадках в Китае существенно короче, чем у российских заводов. На выпуск типового лифта мы закладываем 90 дней, в то время как отечественным конкурентам требуется 120-130 дней»,– рассказывает генеральный директор SKY LIFT Анатолий Опрышко. Компания также уделяет особое внимание логистике, обеспечивая поставки лифтов в любую точку России железнодорожным и авиасообщением. При этом, несмотря на высокотехнологичные параметры, цена лифтов, произведенных в Китае, сопоставима с российскими аналогами.

SKY LIFT не только производит и поставляет лифты, но и обеспечивает их гарантийное и сервисное обслуживание.

«Учитывая состояние лифтового хозяйства в городах, мы беремся и за обслуживание “сторонних” лифтов, проводим плановое техническое обслуживание, обследуем конструкции и механизмы»,– добавляет Анатолий Опрышко. Компания располагает собственной диспетчерской службой и «скорой лифтовой помощью», которая круглосуточно оказывает лифтовой сервис и выезжает на аварийные вызовы. Для партнеров в других городах действует специальная учебная программа, в рамках которой готовятся специалисты по техническому обслуживанию лифтов SKY LIFT.

ООО «СКАЙ ЛИФТ»