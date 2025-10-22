Т-Банк: мошенники начали выводить деньги через друзей и родственников жертв

Мошенники начали использовать новых посредников для вывода похищенных средств. Благодаря сотрудничеству банков, IT-компаний и операторов связи, классические схемы стали неэффективными, что вынудило преступников искать альтернативные пути.

«С начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла почти на 60%» — сообщили «РИА Новости» в Т-Банке

Теперь злоумышленники просят жертв переводить деньги не на карты подставных лиц, а на счета родственников или друзей, чтобы избежать внимания служб безопасности.

Основные методы мошенников остаются прежними: они звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов или «Госуслуг». Изменилась лишь цепочка вывода средств. В «Т-Банке» отметили, что новый прием опасен тем, что жертва может не только потерять деньги, но и вовлечь в мошенничество своих близких.