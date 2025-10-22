Суд наказал саратовского водителя за попытку откупиться от ответственности

В Ивантеевском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя по уголовному делу о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в июне этого года около одного из сел Ивантеевского района сотрудник ДПС остановил для проверки документов фигуранта, который управлял автомобилем. Выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим сотрудник ДПС попросил его проследовать в служебную машину для составления протокола об административном правонарушении.

Водитель предложил должностному лицу 50 тыс. руб. взятки в целях непривлечения к ответственности. Сотрудник ДПС отказался от денег и рассказал о случившемся своему руководству.

Фигурант признал вину. По решению суда он получил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Павел Фролов