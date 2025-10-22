ЕРЗ: Екатеринбург стал вторым городом в стране по объемам строительства

Екатеринбург занял второе место в России по объему строящегося жилья, обогнав Санкт-Петербург, согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ) за третий квартал 2025 года.

В Екатеринбурге строится 5,46 млн кв. м жилья (это 4,36% от совокупного объема). Прирост за три месяца составил 350,3 тыс. кв. м. Для сравнения, в Санкт-Петербурге за тот же период запустили лишь 29,3 тыс. кв. м новостроек, что в 12 раз меньше, чем в Екатеринбурге. В Санкт-Петербурге сейчас строится 5,15 млн кв. м жилья.

Москва по-прежнему лидирует по объему строительства жилья с показателем 15,1 млн кв. м. Однако в третьем квартале столичные девелоперы начали строительство 212,7 тыс. кв. м жилья, что в полтора раза меньше, чем в Екатеринбурге.