Новосибирский бизнес увеличил экспорт рыбной продукции в Китай и Казахстан

В период с января по сентябрь 2025 года предприятия Новосибирской области экспортировали 1196 т рыбной продукции. Это больше, чем за весь прошлый год (1032,5 т). Основными странами-импортерами новосибирской рыбы стали Казахстан и Китай, сообщили в правительстве региона.

В рыбохозяйственной деятельности задействовано более 260 организаций области. В пользовании участников отрасли находятся 516 водных объектов, 13 из которых были сформированы в этом году. В число крупнейших рыбопромысловых водоемов входят озера Чаны, Малые Чаны и Сартлан. На их долю приходится 70% выловленной в промышленных целях рыбы.

По данным министерства сельского хозяйства региона, зарыбление водоемов в 2025 году составило 74,4 млн шт. (+1,8% к уровню 2024 года). Основной рыбопосадочный материал — пелядь, карп, сазан, толстолобик, белый амур, карась и щука.

Михаил Кичанов