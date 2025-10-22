«Мегафон» запустил стабильный интернет еще в восьми населенных пунктах в Пермском округе

«Мегафон» запустил новые базовые станции в восьми населенных пунктах Пермского муниципального округа, сообщает пресс-служба оператора связи.

Жители округа теперь могут пользоваться стабильной мобильной связью и интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Абонентам стала доступна также технология VoLTE, когда звонки проходят в сети 4G, благодаря которой можно одновременно разговаривать и выходить в интернет. Среди подключенных населенных пунктов — деревни Грузди, Заборье, Ключи, Луговая, Мостовая, поселки Новый и Сылва, а также село Троица. Там расположены коттеджные поселки, базы отдыха и красивые места для отдыха на природе.

«Нам важно обеспечить не просто наличие сигнала, а действительно качественную связь там, где живут и отдыхают люди. Именно такой подход улучшает качество жизни местных жителей. При проектировании сети и строительстве новых базовых станций мы учитываем особенности рельефа, плотность застройки, чтобы пользоваться мобильным интернетом и связью можно было как в центре, так и при подъезде к поселениям. Сейчас средняя скорость передачи данных в этих населенных пунктах составляет 35–45 Мбит/с. Это значит, что загрузка приложения займет меньше минуты, а просмотр видеоконтента будет идти без зависаний»,— рассказал Андрей Шмалев, директор «Мегафона» в Пермском крае.