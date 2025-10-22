СК возбудил уголовные дела из-за махинаций при благоустройстве сквера в Копейске

В Челябинской области возбудили уголовные дела в отношении сотрудников управления благоустройства Копейска и ИК №8 ГУФСИН РФ по региону. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий, а работников колонии — в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следствие установило, что в 2023-2024 годах должностные лица муниципального казенного учреждения «Управление благоустройства» Копейска заключили с исправительной колонией как с единственным поставщиком контракт на благоустройство аллеи по проспекту Славы. Общая стоимость работ составила свыше 51 млн руб. Однако, по версии следствия, сотрудники ведомства знали, что колония не сможет выполнить обязательства из-за отсутствия необходимых средств и техники.

Кроме того, в тот же период топ-менеджеры двух компаний сговорились с сотрудниками исправительной колонии при заключении контрактов на поставку товаров для благоустройства сквера на сумму более 49 млн руб. Они завысили суммы в смете на 22,5 млн руб., представив коммерческие предложения с неверной информацией о цене строительных материалов, считает следствие.

Преступления выявили сотрудники управления ФСБ РФ по Челябинской области. Следователи проводят обыски у подозреваемых и ищут соучастников.

Ольга Воробьева