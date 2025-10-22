В Чердыни вдвое повысили выплату за привлечение контрактников на СВО

Депутаты Чердынской думы приняли постановление об увеличении единовременной денежной выплаты за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Размер выплаты вырастет в два раза — со 100 тыс. до 200 тыс. руб. Такую сумму будут выплачивать за каждого привлеченного гражданина РФ из другого региона, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны РФ в военном комиссариате Чердынского округа.

Выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации округа.