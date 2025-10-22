Профильный комитет заксобрания Прикамья одобрил проект бюджета на ближайшие три года

Сегодня комитет Законодательного собрания Пермского края по бюджету рассмотрел проект закона о бюджете региона на 2026–2028 годы. Депутаты единогласно поддержали и рекомендовали его к принятию в первом чтении.

Проектом закона в течение трех лет предлагается направить 161,5 млрд руб. на госпрограмму «Качественное здравоохранение», еще 246,2 млрд руб.— на «Образование и молодежную политику». В рамках этой программы планируется строительство 67 объектов соответствующей инфраструктуры, а также укрепление материально-технической базы 46 школ, 15 детсадов и 14 СПО. Кроме этого, 110 млрд руб. могут направить на программу «Социальная поддержка жителей Пермского края», 32,1 млрд руб.— на градостроительную и жилищную политику, 131,5 млрд руб.— на развитие транспортной системы.

Планируется, что доходная часть бюджета края в 2026 году составит 276,1 млрд руб., в 2027-м — 295,7 млрд руб., в 2028-м — 303,4 млрд руб.

