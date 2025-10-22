Каждый седьмой челябинец копит деньги на пенсию

Среди экономически активного населения Челябинска 27% жителей считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 22%. Личные сбережения рассчитывают использовать 14% респондентов, следует из опроса сервиса SuperJob.

Еще 4% горожан говорят о средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода на пенсии, оставшийся 1% планирует получать помощь детей.

Среди респондентов старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию и работу до старости, составляет 28% и 33% соответственно. Среди горожан до 35 лет эти показатели составляют 17% и 23% — гораздо чаще они видят источник дохода в личных сбережениях (20%), тогда как опрошенные старше 45 лет говорили об этом в 5% случаев.

Челябинцы с высшим образованием чаще считают, что будут жить на государственную пенсию (26%) либо работать (37%), чем обладатели среднего профессионального образования (20% и 21% соответственно).

Треть горожан (31%) с доходом до 50 тыс. руб. в месяц рассчитывает на пенсию, чуть больше, 36% — на работу. Среди получающих от 100 тыс. руб. на выплаты надеются меньше и трудиться планируют реже (16 и 23% соответственно), однако чаще полагаются на личные сбережения (17% против 12% среди зарабатывающих 50 тыс. руб.).

