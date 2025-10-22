Полиция выясняет обстоятельства избиения жительницы Саратова на Южно-Зеленой

Сотрудники полиции проводят проверку по информации о причинении телесных повреждений жительнице Саратова на улице Южно-Зеленой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Очевидцы проинформировали полицейских о нарушении общественного порядка на улице Южно-Зеленой в Саратове примерно в 19:00 накануне, 21 октября. Те сразу же выехали туда.

Выяснилось, что местный житель 1978 года рождения нанес телесные повреждения женщине 1987 года рождения. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Павел Фролов