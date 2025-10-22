340 млн рублей вложат в компостирование органики на ижевском мусорном полигоне

Первый объект компостирования органики мощностью 100 тыс. т отходов в год откроют на ижевском полигоне «Чистый город». Об этом сообщает регоператор по обращению с ТКО в Удмуртии «Спецавтохозяйство». На реализацию проекта будет направлено 340 млн руб. Открытие планируется в 2026 году.

Принцип работы: из общего потока отходов на сортировочном комплексе методом грохочения отделяются остатки еды, очистков и листвы — полученная масса выкладывается длинными грядами и ворошится спецтехникой (объем отходов сокращается на треть). Через две недели органика превращается в технический грунт, которым будут пересыпать «тело» полигона. По технологии, каждые 2 см утрамбованного мусора «укладывается» слоем грунта.

«Чтобы полигон отвечал современным требованиям, должно быть три этапа — сортировочный комплекс, система работы с фильтратом и компостирование. За последние пять лет мы вложились в первые два пункта, сейчас очередь за органикой»,— рассказал директор полигона «Чистый город» Сергей Климов.

Полигон площадью 44 га находится в 31 км от Ижевска по Нылгинскому тракту. Он функционирует с 1998 года. По последним данным, он принимает до 250 тыс. т отходов в год. С 2021 года объект модернизируется. В частности, в конце 2024 года на полигоне завершили строительство нового сортировочного комплекса за 300 млн руб.