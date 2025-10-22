Жительница Бугуруслана потеряла почти 2 млн рублей при покупке автомобиля в интернете

Жительница Бугуруслана обратилась в дежурную часть МО МВД России «Бугурусланский» с заявлением о мошенничестве при покупке через интернет автомобиля. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Потерпевшая нашла объявление о продаже легкового автомобиля из Европы на сайте в интернете. Ее заинтересовала низкая стоимость транспорта, после этого с ней связался «менеджер по продажам». В результате общения с ним потерпевшая оплатила таможенную пошлину, стоимость самого автомобиля и утилизационный сбор на общую сумму более 1,8 млн руб. Основная часть перечисленных средств была оформлена в кредит.

После этого жительницу Бугуруслана убедили, что автомобиль прибыл в Россию, поэтому надо перечислить еще более 500 тыс. руб. Потерпевшая поняла, что это обман, потому что более подробную информацию о машине ей не предоставили. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева