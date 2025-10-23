Отвечавший за ритуальное учреждение экс-чиновник пермской мэрии возглавил МКУ в Пермском муниципальном округе

Бывший чиновник пермской мэрии Дмитрий Высотин возглавил муниципальное казенное учреждение «Управление инфраструктурой и благоустройством Юго-Камского ТО» в Пермском муниципальном округе. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Данные в ЕГРЮЛ были внесены 21 октября. С 2023 года эту должность занимал Алексей Ощепков. Учредителем МКУ является Юго-Камское территориальное управление.

Дмитрий Высотин с 2023 года работал замруководителя МКУ «Пермблагоустройство», где курировал вопросы оказания ритуальных услуг в краевом центре. Ранее, с 2017 по 2020 год, занимал должность директора спортивного клуба «Спортхолл».