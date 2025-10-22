Кандидаты на пост главы Чердыни представят свои программы в декабре

В Чердынском округе объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы муниципалитета. Постановление об этом приняла местная дума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Батагова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Анна Батагова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает телеграм-канал «На местах», документы от претендентов на пост главы будут принимать с 28 октября по 28 ноября. Свои программы кандидаты представят на конкурс-испытание 9 декабря 2025 года.

В настоящее время главой Чердыни является Анна Батагова. Она вступила в должность 12 декабря 2020 года, срок ее полномочий — пять лет.