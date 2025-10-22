Прокуратура добилась появления отопления в многоквартирном доме Пензы

В многоквартирном доме № 11 по ул. Фабричной в Пензе появилось отопление после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку в связи с обращением жителей указанного дома и выяснила, что тепло отсутствует из-за неисправного насоса, его не меняют и не ремонтируют. Граждане рассказали, что отопления нет на протяжении месяца.

В связи с этим прокурор провел оперативное совещание, участниками которого стали представители управляющей компании, Управления ЖКХ г. Пензы и администрации города. Главе УК внесли представление. В настоящее время нарушения устранены.

Павел Фролов