Дом правительства в нижегородском кремле готов на 95%

Строительная готовность здания дома правительства в нижегородском кремле поставляет 95%. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области 22 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там уточнили, что 95% - это «на этапе, необходимом для получения разрешения на ввод в эксплуатацию». Завершить строительство рассчитывают до конца 2025 года.

О том, потребуется ли дополнительное финансирование на объект, пока не уточняют. Вместе с тем в управделами добавили, что «в связи с высокой строительной готовностью объекта целесообразнее завершить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию, нежели нести затраты на его консервацию, ежегодное поддержание в работоспособном состоянии всех строительных конструкций и инженерных коммуникаций и сетей».

Решение по вопросу размещения на новых площадях тех или иных подразделений пока не принято.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае управделами заключило контракт на достройку здания с ООО «Комплексстрой» за 146,5 млн руб. Работы необходимо завершить до 15 декабря 2025 года.

Строить здание начали в 2007 году, еще при губернаторе Валерии Шанцеве. В 2008 году работы остановили, не законсервировав, из-за чего впоследствии часть конструкций пришлось разбирать. Затем строительство поделили на блоки, которые вводят в обратном порядке: в 2018 году сдали третий блок, в 2020 году — второй, сейчас достраивают первый блок.

Из бюджета 2024 года на достройку дома правительства выделяли 151,65 млн руб.

Галина Шамберина