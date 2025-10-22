В ворота Секретной службы США возле Белого дома врезалась машина

Мужчина на автомобиле протаранил ворота Секретной службы США возле Белого дома в Вашингтоне. Водитель задержан, сообщила служба в соцсети X.

ЧП случилось вчера вечером. Автомобиль осмотрен и «признан безопасным». Мотивы водителя неизвестны, ведется расследование. Имя задержанного и какие-либо подробности не приводятся.

В январе 2024 года автомобиль протаранил ограждение Белого дома. Водитель также был задержан, обошлось без пострадавших.