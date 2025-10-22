Житель Саратова обстрелял чужие иномарки и получил 3,5 года принудительных работ

В Саратове суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя по уголовному делу о повреждении чужих иномарок (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, в ночь на 20 апреля прошлого года фигурант из хулиганских побуждений выстрелил из пневматического пистолета в автомобиль Mitsubishi через открытое окно своей квартиры в жилом секторе с развитой инфраструктурой. Ночью 10 мая того же года он стрелял в иномарку Datsun on-do, а днем 16 мая — в Mazda CX-5.

Фигурант повредил лакокрасочное покрытие и стекла указанных автомобилей. Собственникам этих транспортных средств причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 150 тыс. руб.

Свою вину фигурант не признал. По решению суда он получил 3,5 года принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

Павел Фролов