За нападение стаффордшира на подростка в Омске прокуратура требует 300 тыс. руб.

Прокуратура Центрального округа Омска в судебном порядке требует взыскать с владельца собаки бойцовской породы стаффордширский терьер, укусившей подростка, компенсацию морального вреда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщили в прокуратуре Омской области.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 23 сентября 2025 года у подъезда дома на улице Тарская, д. 261/1. Собака, выгуливаемая хозяйкой без намордника, укусила 14-летнюю школьницу за предплечье. Подростку потребовалась госпитализация.

Надзорное ведомство требует взыскать с владельца собаки 300 тыс. руб. Иск находится на рассмотрении суда.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Кузбассе за нападение собаки на подростка с ее владельца взыскали 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Михаил Кичанов