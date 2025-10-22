Скончался ярославский художник Леонид Малафеевский

В возрасте 71 года скончался народный художник России Леонид Алексеевич Малафеевский. Об этом сообщили в ярославском отделении Союза художников России. Он был известен своими работами в живописи и графике, а также получил множество наград, включая областные премии имени А.М. Опекушина и Оловянишниковых.

Фото: Союз художников России

Леонид Малафеевский был активен как в выставочной деятельности, так и в общественной работе. Несмотря на долгую борьбу с болезнью, он продолжал творить и участвовать в жизни художественного сообщества. Его творчество и вклад в искусство оставили значительный след.

Прощание с Леонидом Малафеевским состоится 25 октября в 13:00 в Николо-Архангельском крематории в Балашихе. ярославское отделение союза художников выражает соболезнования родным и близким художника.

Антон Голицын