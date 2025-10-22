Курганская прокуратура установит обстоятельства ДТП с участием школьницы

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил прокурору регионального центра Виталию Долгушину установить обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадала 11-летняя девочка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным управления Госавтоинспекции по региону, днем 21 октября при проезде регулируемого перекрестка улицы Бажова и улицы Профсоюзная 33-летний водитель ВАЗ 21102 сбил девочку. Местный житель двигался через перекресток на желтый сигнал светофора, а несовершеннолетняя перебегала дорогу на красный. Школьница возвращалась домой после учебы. Она получила травмы.

Надзорному ведомству необходимо установить все обстоятельства происшествия, дать оценку полноте принимаемых уполномоченными органами действий для обеспечения безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска