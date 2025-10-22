В Новосибирске учителя осудили за совращение 12-летней школьницы

Советский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении учителя одной из школ в Академгородке. Его признали виновным по пяти эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении школьницы (ч. 4 ст. 132 УК РФ) и незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Подсудимому назначили 13 лет и четыре месяца лишения свободы и штраф 40 тыс. руб., сообщают суды общей юрисдикции.

Согласно версии следствия, с мая по декабрь 2023 года фигурант дела, будучи школьным учителем, совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней ученицы. Кроме того, до февраля 2024 года он незаконно хранил в своем жилье более 500 г бездымного пластинчатого пороха — взрывчатого вещества для снаряжения охотничьих и спортивных патронов.

Кроме лишения свободы обвиняемому на 10 лет запретили заниматься любой деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

Александра Стрелкова