В Ярославле не смогли продать бывшую богадельню
В Ярославле снизили цену на здание бывшей богадельни по адресу Красный съезд, 8. Изначально его пытались продать за 122 млн рублей, но заявок не поступило. Торги признали несостоявшимися, сообщает Yarnews.
Фото: Правительство Ярославской области
21 октября запустили новую процедуру продажи с понижением цены. Теперь минимальная стоимость здания — чуть более 61 млн рублей. Продажу планируют завершить 27 ноября 2025 года.
Дом на Красном съезде, 8, построен в 1883 году по инициативе купца Александра Вахрамеева, который передал его для богадельни. Сейчас здание находится в собственности Ярославской области. В последнее время в здании располагались различные офисы, в том числе партии «Единая Россия».