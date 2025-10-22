В Ярославле не смогли продать бывшую богадельню

В Ярославле снизили цену на здание бывшей богадельни по адресу Красный съезд, 8. Изначально его пытались продать за 122 млн рублей, но заявок не поступило. Торги признали несостоявшимися, сообщает Yarnews.

21 октября запустили новую процедуру продажи с понижением цены. Теперь минимальная стоимость здания — чуть более 61 млн рублей. Продажу планируют завершить 27 ноября 2025 года.

Дом на Красном съезде, 8, построен в 1883 году по инициативе купца Александра Вахрамеева, который передал его для богадельни. Сейчас здание находится в собственности Ярославской области. В последнее время в здании располагались различные офисы, в том числе партии «Единая Россия».

Антон Голицын