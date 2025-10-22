Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле не смогли продать бывшую богадельню

В Ярославле снизили цену на здание бывшей богадельни по адресу Красный съезд, 8. Изначально его пытались продать за 122 млн рублей, но заявок не поступило. Торги признали несостоявшимися, сообщает Yarnews.

Фото: Правительство Ярославской области

21 октября запустили новую процедуру продажи с понижением цены. Теперь минимальная стоимость здания — чуть более 61 млн рублей. Продажу планируют завершить 27 ноября 2025 года.

Дом на Красном съезде, 8, построен в 1883 году по инициативе купца Александра Вахрамеева, который передал его для богадельни. Сейчас здание находится в собственности Ярославской области. В последнее время в здании располагались различные офисы, в том числе партии «Единая Россия».

Антон Голицын

