Дорожники заплатят жительнице Катав-Ивановска 500 тыс. рублей за участки под М5

Катав-Ивановский городской суд удовлетворил иск ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“» об изъятии у местной жительницы двух земельных участков, необходимых для реконструкции федеральной трассы М5 «Урал». При этом выкупная стоимость имущества увеличена в 8,5 раз, до почти 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба горсуда.

Решение об изъятии участков для нужд РФ было принято в рамках реализации третьего этапа проекта строительства и реконструкции автомобильной дороги М5 «Урал» на участке 1564-1609 км. Собственнице недвижимости упрдор «Южный Урал» направил проект соглашения, в котором предлагал выкупить один участок по цене 57 тыс. руб., второй — за 516 руб. Владелица земли с такой стоимостью не согласилась. После чего представители ФКУ обратились в суд.

В ходе рассмотрении гражданского дела была назначена судебная экспертиза для определения выкупной цены. Эксперт оценил участки в 490,5 тыс. и 5,5 тыс. руб. соответственно.

В результате суд удовлетворил иск ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» в части изъятия земли, прекращении права собственности горожанки, определив выкупную стоимость в сумме, установленной экспертом. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.