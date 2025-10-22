Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На закупку валидаторов для «ИжГЭТ» направят почти 3,9 млн рублей

МУП «ИжГЭТ» закупит валидаторы для общественного транспорта за 3,87 млн руб. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. По описанию предмета, в перечень входят 20 валидаторов NewPos 8210 с кронштейном для крепления на поручень, 60 программно-аппаратных комплексов СТПБ Cube_lite, 20 роутеров TP-Link TL-MR150 и 20 преобразователей напряжения «Гарант М» или его эквивалент.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Окончание срока подачи заявок — 29 октября, ценовых предложений — 5 ноября (в этот день подведут итоги). По проекту договора, комплект оборудования должны доставить в течение 14 дней после заключения контракта.

Напомним, аналогичный аукцион для «ИжГЭТ» с той же начальной ценой (3,9 млн руб.) был размещен на портале госзакупок в апреле. Сейчас указано, что исполнение закупки завершено.