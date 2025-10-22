Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции в Норильске

В Норильске завели уголовное дело об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Проверка ведомства установила, что в июле 2025 года директор сети кафе восточной кухни и ее муж занимались поиском поваров. На их предложение заработать откликнулись три жителя Узбекистана. «Работа иностранцев в Норильске запрещена до получения специального разрешения от ФСБ. Поэтому их маршрут прошел через Красноярск, откуда их забрал еще один участник преступления. Последний за 600 тыс. руб. организовал их доставку на барже»,— рассказали в прокуратуре о криминальной схеме.

Как было установлено, легализовать незаконное пребывание иностранцев помогла фирма «ЮБС-сервис». Четверо ее сотрудников, в том числе гендиректор и два бухгалтера, заключили с приезжими фиктивные трудовые договоры и поставили на мнимый регистрационный учет.

Всего по делу задержаны восемь человек. Иностранцы покинули пределы России. За нарушение режима пребывания в стране их привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Илья Николаев