«Трактор» уступил уфимской команде «Салават Юлаев» по счетом 2:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу противника.

Матч прошел 21 октября в Уфе. В составе «Трактора» отличились Андрей Светлаков и Михаил Григоренко, которые забили две шайбы в пустые ворота. Из «Салавата Юлаева» очки команде принесли Артем Горшков, Александр Жаровский и Владислав Ефремов.

«Трактор» находится на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. На счету команды с начала сезона десять поражений и восемь побед. Следующий матч «черно-белые» сыграют в Екатеринбурге 23 октября с «Автомобилистом».

Ольга Воробьева