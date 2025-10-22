В ярославском аэропорту ограничили полеты на полтора часа

В среду утром, 22 октября, в ярославском аэропорту ввели временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Запрет начал действовать в 5:09, но уже в 06:38 его сняли.

Онлайн-табло аэропорта не зафиксировало задержки рейсов. В последний раз ограничения вводились в ночь на 17 октября.

Росавиация уточнила, что меры были приняты для безопасности полетов. Аналогичные ограничения в среду вводились в аэропортах Калуги, Пензы, Пскова и ряда других городов.

Антон Голицын