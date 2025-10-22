В центре Ярославля сгорел автомобиль

В Ярославле на площади Волкова вечером 21 октября сгорел автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Пожар произошел у здания бизнес-центра по улице Ушинского, 40 (бывшая гостиница «Ярославль»). На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что машина стоит на островке безопасности в месте пересечения с улицей Свободы.

Сообщение о возгорании поступило в 22:19. На место происшествия прибыло шесть пожарных на одной машине. В 22:35 пожар был потушен. Автомобиль полностью уничтожен, люди не пострадали. Причины возгорания выясняются.

Антон Голицын