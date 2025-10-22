В Оренбуржье с начала года введено свыше 908 тыс. кв. метров жилья

С января по сентябрь 2025 года в Оренбургской области введено более 908 тыс. кв. м жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Большую часть этого объема составляет частное домостроение, на которое пришлось около 78%. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За девять месяцев оренбуржцы построили 710,4 тыс. кв. м индивидуального жилья. Кроме того, в отчетном периоде в регионе было сдано 198,3 тыс. кв. м многоквартирного жилья, что соответствует уровню 2024 года.

В настоящее время Оренбуржье занимает второе место в России по скорости строительства: на возведение одного многоквартирного дома уходит в среднем 370,3 дня при площади около 4,5 тыс. кв. м.

Также 13 муниципальных образований области уже перевыполнили годовой план по вводу жилья. Курманаевский район ввел в эксплуатацию 450% от запланированного объема, Орск — 356%, Новотроицк — 321%, а Бузулукский район — 287%. На начало октября в регионе действуют 357 разрешений на строительство более 1,2 млн кв. м многоквартирного жилья, из которых 319 домов площадью около 985 тыс. кв. м уже возводятся.

Георгий Портнов