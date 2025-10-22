Юноша укусил сотрудницу «Магнита» в Удмуртии и ударил ее бутылкой рома по голове

17-летний глазовчанин укусил сотрудницу магазина «Магнит» и дважды ударил ее бутылкой рома по голове во время хищения алкоголя, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Это было установлено во время заседания Глазовского райсуда республики. Подростку инкриминировали хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни (ст. 161 УК).

Это произошло ночью 5 июля. Несовершеннолетний, желая выпить спиртного, зашел в круглосуточный магазин и взял со стеллажа бутылку рома Old Castle стоимостью 489,99 руб. После этого юноша направился к выходу мимо кассы, однако его обнаружила сотрудница магазина. Продавец потребовала вернуть похищенное и выбежала за ним в тамбур, где схватила фигуранта за одежду.

«Подсудимый, пытаясь вырваться, укусил ее за кисть левой руки и нанес два удара похищенной бутылкой по голове женщины, после чего потерпевшая отпустила подсудимого»,— говорится в сообщении. После этого молодой человек скрылся с бутылкой.

К моменту заседания фигуранту исполнилось 18 лет. Глазовский райсуд Удмуртии учел, что обвиняемый в момент преступления являлся несовершеннолетним, а в дальнейшем признал свою вину и раскаялся, и назначил ему один год и четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.