В Оренбуржье два человека погибли в ДТП с легковушкой

Полиция расследует смертельную аварию в Оренбургской области. Происшествие случилось в Адамовском районе на автодороге Орск – Шильда – граница Челябинской области. Об этом сообщает региональное УМВД.

Полиция установила, что водитель автомобиля Lada Priora ехал из поселка Красноярский в сторону Шильды и при обгоне выехал на встречную полосу. Он не справился с управлением, съехал в кювет, и машина опрокинулась.

В результате ДТП на месте погибли 25-летний водитель и 19-летний пассажир погибли. Еще один пассажир, 20-летний молодой человек, получил травмы и был госпитализирован. Ему назначили амбулаторное лечение.

Георгий Портнов