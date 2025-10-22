Honda бывшего замначальника ИК-3 в Алтайском крае обращена в доход государства

Алтайский краевой суд подтвердил обоснованность решения Индустриального районного суда Барнаула об обращении в доход государства автомобиля Honda CR-V, принадлежащего бывшему заместителю начальника ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю, сообщила прокуратура региона.

Апелляционная инстанция также пришла к выводу, что автомобиль 2008 года выпуска стоимостью 785 тыс. руб. был приобретен сотрудником ФСИН на неподтвержденные доходы.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры края, отметили в надзорном ведомстве.

Михаил Кичанов