Пермский краевой суд вновь изучит основания отставки главы Кунгура
Кассационная инстанция вернула в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу иск прокуратуры о признании незаконным решения Кунгурской городской думы об увольнении по собственному желанию главы округа Вадима Лысанова. Об этом сообщает надзорный орган.
Вадим Лысанов
Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети
Напомним, прокуратура считает, что господин Лысанов, будучи главой муниципалитета, не принял мер для разрешения конфликта интересов. Конфликт, как полагает надзорный орган, возник между главой и руководителем одного из муниципальных подразделений в связи с близкими отношениями.
Вадим Лысанов был уволен по собственному желанию в марте текущего года. Надзорная инстанция внесла представление в думу с требованием изменить формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия». Депутаты акт прокурорского реагирования оставили без удовлетворения. В итоге прокуратура обратилась в суд, первая и апелляционная инстанция в удовлетворении требований заявителя отказали.