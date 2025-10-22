В Челябинской области предлагаемая зарплата выросла на 15%

В сентябре 2025 года медианная предлагаемая заработная плата в Челябинской области составила 69,1 тыс. руб. К январю она увеличилась на 15%, или почти на 9 тыс. руб., сообщает Hh.ru.

Больше медианы в регионе готовы платить специалистам из направлений «Высший и средний менеджмент» (предлагаемое жалованье — 138,3 тыс. руб.), «Сельское хозяйство» (118,4 тыс. руб.), «Добыча сырья» (117,1 тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (115,6 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (102,8 тыс. руб.), «Рабочий персонал» (101,7 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (100,3 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес» (100 тыс. руб.), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (90,4 тыс. руб.), «Закупки» (70,3 тыс. руб.).

При этом заметнее всего выросла зарплата в основном в тех же категориях: «Строительство, недвижимость» (+31 тыс. руб. в сентябре относительно января), «Добыча сырья» (+27,5 тыс. руб.), «Рабочий персонал» (+21,7 тыс. руб.), «Сельское хозяйство» (+21,6 тыс. руб.), «Высший и средний менеджмент» (+18,8 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (+18,2 тыс. руб.).

Однако в ряде направлений наметился тренд на снижение зарплатных предложений, в частности, это коснулось профобластей «Административный персонал» (-33,7 тыс. руб.), «Домашний, обслуживающий персонал» (-10,4 тыс. руб.) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (-8,9 тыс. руб.).

В целом по Уральскому федеральном округу предложения по жалованью находятся сейчас на уровне 74 тыс. руб. Динамика к началу года составила +7%, или +4,6 тыс. руб.

