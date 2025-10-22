Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На содержание территорий органов власти Башкирии выделят до 10,3 млн рублей

Подведомственное управлению делами главы Башкирии Хозяйственное управление ищет подрядчика для содержания территорий, прилегающих к зданиям правительства республики, Курултая и минздрава. По данным портала госзакупок, максимальная цена услуг оценивается в 10,3 млн руб., средства выделит региональный бюджет.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В перечень работ входит, говорится в документации, уход за деревьями, газоном, дорожками (в том числе, очистка от снега и наледи). Подрядчик будет следить за ливневками и убирать «случайный» мусор. Услуги нужно будет оказывать до конца года.

Итоги электронного аукциона будут подведены 31 октября.

Идэль Гумеров